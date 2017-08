Auto devastata dalle fiamme, arrivano i pompieri: l'intervento ripreso dalla GoPro

Nella notte tra venerdì e sabato 12 agosto i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina sono intervenuti in via Settimo Milanese a Milano per spegnere un incendio. Le fiamme, nello specifico, hanno distrutto un'Alfa Romeo 147 parcheggiata. Non sono chiare le cause, forse un cortocircuito.

Le operazioni sono state riprese da un vigile del fuoco che aveva installato sul casco una GoPro. Guardando il filmato sembra quasi di partecipare in prima persona al lavoro dei pompieri.