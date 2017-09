Incendio, dopo le nove di sabato mattina, alla Nilit Plastic di Rho, in corso Europa angolo via Moscova (località Pantanedo).

Fumo nero si è alzato dallo stabilimento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel giro di circa mezz'ora. La polizia locale di Rho indaga sulle cause, al momento ignote; il Comune ha reso noto che non ci sono rischi o pericoli per la popolazione.

ALTRI DETTAGLI