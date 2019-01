Frigorifero in fiamme: principio d'incendio in un ristorante a Milano. Il video dei soccorsi

Attimi di tensione questa mattina in Largo Benedetto Cairoli, a pochi passi dal Castello Sforzesco, per un principio d'incendio in un ristorante: la fiammata sarebbe partita da un frigorifero. L'allarme è stato lanciato attorno alle 12.00 e sul posto sono subito intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Non sono stati registrati feriti.

Il video dei soccorsi.