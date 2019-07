Segrate, incendio in un autodemolitore di via Trento: colonna di fumo sulle abitazioni

Un imponente incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio in uno sfasciacarrozze di via Trento, a Segrate. La colonna di fumo, alta diversi metri sta raggiungendo le case nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con quattro autopompe.

L'incendio, secondo quanto appreso finora dagli inquirenti, avrebbe coinvolto anche alcune vecchie auto che ferme nel deposito della struttura nell'attesa di essere demolite. A fuoco anche numerosi pezzi di ricambio presenti all'interno dello sfasciacarrozze.

Allertato per precauzione il 118, intervenuto con due ambulanze nonostante non si siano registrati feriti. Le autorità invitano i residenti a tenere chiuse le finestre per evitare intossicazioni dovute al fumo.