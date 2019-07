Incendio Segrate, le immagini dall'interno dell'autodemolitore andato a fuoco

Sono decine le carcasse di automobile andate a fuoco a Segrate dopo l'incendio esploso nel pomeriggio di giovedì 11 luglio. Nelle immagini sono chiaramente visibili gli effetti del devastante rogo, che è stato domato dai vigili del fuoco grazie all'intervento di quattro autopompe arrivate sul luogo del disastro.

Il rogo ha causato una densa nube di fumo nero che nel pomeriggio ha investito molte delle abitazioni circostanti, costringendo i residenti a chiudere le finestre per evitare intossicazioni. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, che non ha fortunatamente causato alcun ferito.