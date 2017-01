Paura a Trezzo Sull'Adda (Milano), sabato sera, dopo le diciassette per un grosso incendio scoppiato in un capannone in via Giuseppe Mazzini.

Il rogo ha provocato una grossa nube di fumo nero visibile anche da molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo (LEGGI LA NOTIZIA).