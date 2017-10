Incendio di un'auto nel quartiere Primaticcio, l'intervento dei pompieri

Un'automobile ha preso fuoco nella notte tra il 2 e il 3 ottobre a Milano, nel quartiere Primaticcio.

E' successo in via delle Camelie intorno all'una. Non è stato ancora possibile stabilire l'origine delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Questo ha coinvolto - danneggiandole in modo leggero - alcune automobili parcheggiate vicino a quella incendiata.

Nessuno è rimasto ferito.