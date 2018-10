Vasto incendio a Milano in zona Quarto Oggiaro

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Quarto Oggiaro.

Il rogo riguarderebbe un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è ancora molto alta e i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerosi mezzi, non possono ancora avvicinarsi al sito interessato dalle fiamme.

L'intervento dei pompieri potrebbe durare tutta la notte. Le fiamme sono ancora altissime. Sul posto anche 118 e polizia.