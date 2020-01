Allarme incendio in un appartamento di via Maestri Campionesi, a Milano, dove intorno alle 12.45 i Vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata per un rogo divampato in un alloggio sito al primo piano.

Sul posto cinque mezzi dei pompieri, che hanno domato le fiamme in meno di un'ora, mettendo in sicurezza gli occupanti, fortunatamente tutti illesi. Ancora da chiarire le cause che hanno originato l'incendio.