Incendio a Milano, brucia un capannone abbandonato: vigili del fuoco al lavoro | Vd

Incendio a Milano nel pomeriggio di martedì 25 luglio. I vigili del fuoco del comando provinciale sono a lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un capannone abbandonato in via Malipiero (zona Mecenate). Sono intervenuti con due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso. Sul luogo dell'incendio presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Milano che hanno delimitato l'area e tenuto a distanza i curiosi. Per il momento l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.