Incendio in via Gian Giacomo Mora a Milano all'alba di venerdì 16 marzo. Tutto è iniziato intorno alle 5.30 quando le fiamme, divampate da un cestino dell'immondizia, hanno devastato un'automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato l'incendio. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo.