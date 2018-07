Incendio in un palazzo di via Padova, fiamme fino ai piani superiori. Sei intossicati

Incendio in un palazzo di via Padova 94 a Milano, all'altezza di via Mosso. E' successo nella serata di sabato 7 luglio, poco prima delle nove. Quasi l'intero stabile è andato a fuoco. Le fiamme sono scaturite dal negozio al piano terra, un centro di telefonia, e hanno invaso i piani superiori dell'edificio oltre a due auto parcheggiate di fronte.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e trarre in salvo le persone che vivono nell'edificio. Con loro la polizia, la polizia locale e i sanitari del 118. Sono in tutto sei le persone portate in ospedale in codice verde: hanno dai 40 ai 70 anni. Sono stati portati al Fatebenefratelli, al Niguarda e al Città Studi.

Un agente di polizia sarebbe rimasto lievemente intossicato mentre saliva ai piani superiori per trarre in salvo le persone. Sconosciute al momento le cause dell'incendio (Video B&V Photographers).