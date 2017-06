Incendio in via Rimembranze di Greco a Milano: fiamme devastano due auto | Video

Mattinata di paura quella di giovedì in viale Rimembranze di Greco, teatro di un incendio che ha distrutto due macchine che erano parcheggiate a bordo strada.

Per cause ancora in corso di accertamento - ma dalle prime analisi sembra si sia trattato di un corto circuito -, le fiamme sono divampate da un’auto e si sono immediatamente propagate all’altra.

Il rogo ha causato alcune piccole esplosioni - dovute ai finestrini distrutti dal calore - e una densissima colonna di fumo nero, che ha raggiunto gli ultimi piani dei palazzi vicini.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con un’autopompa e un’autobotte, che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Le due auto - una Mercedes e una berlina - sono andate completamente distrutte.