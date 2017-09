Via Tracia, appartamento in fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco | Video

Un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento di via Tracia nel pomeriggio di giovedì 7 settembre per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme evitando che le stesse si propagassero alle abitazioni vicine. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non si registrano né feriti né intossicati. Solo qualche attimo di terrore.