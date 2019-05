Incidente in A8 a Milano Fiera, Suv tampona camion e si ribalta: morti due ragazzi. Video

Eccole le immagini della tragedia avvenuta all'alba di mercoledì sull'Autostrada A8, costata la vita a due ragazzi.

Poco dopo le quattro, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina sulla quale viaggiavano i due - un Volkswagen Tiguan - ha tamponato un furgone di un cantiere mobile nel tratto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese. Dopo lo schianto, avvenuto a velocità sostenuta, la macchina si è ribaltata, trasformandosi in un ammasso di lamiere.

Pesantissimo il bilancio: un 21enne e un 29enne sono morti praticamente sul colpo, mentre i loro compagni di viaggio - venti e ventuno anni - sono stati portati in codice verde negli ospedali Sacco e di Rho. Altri due uomini, i due che erano a bordo del camion carico di segnali stradali, sono stati visitati sul posto ma hanno rifiutato il ricovero.