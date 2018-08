Piazzale Loreto, scontro tra auto e Ape Car: grave un 37enne

Un grave incidente stradale si è verificato all'alba di sabato 11 agosto in piazzale Loreto. L'impatto tra una Opel Corsa e una Ape Car è stato violento, ad avere la peggio gli occupanti del piccolo mezzo rimasti incastrati tra le lamiere.

Il più grave, un 37enne, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte. Meno grave l'altro occupante, trasportato al Policlinico in codice giallo. Ferito lievemente anche il conducente dell'auto, un ragazzo di 21 anni.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano mentre è stato necessario il lavoro dei Vigili del fuoco per tirar fuori i feriti rimasti all'interno dell'Ape Car.