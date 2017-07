Maxi incidente in corso Buenos Aires: schianto tra due auto e due taxi | Video

Video di Zouhair Frigui © MilanoToday

Maxi incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, mercoledì pomeriggio in corso Buenos Aires a Milano.

Pochi minuti prima delle 15, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - una Twingo e una Mercedes - e due taxi si sono schiantati tra loro all’altezza dell’Oviesse.

Nonostante lo choc, soltanto una persona - il conducente della Twingo - è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale.

In corso Buenos Aires sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi del caso. Ancora ignote, ad ora, le cause dello schianto.

Le quattro macchine sono rimaste in strada fino all’arrivo del 118 e dei “ghisa”, con il traffico che è andato letteralmente in titl in tutto corso Buenos Aires, sia verso il centro città, sia nella direzione opposta.