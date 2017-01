Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Torino, camion si ribalta e perde il carico | Video

Nella mattinata di lunedì 16 gennaio un camion carico di olio e vino diretto in Francia si è ribaltato sull'Autostrada A4 Milano-Torino all'altezza di Romentino (Novara), tra le uscite di Marcallo-Mesero e Novara Est. Nell'incidente è rimasto lievemente ferito il conducente del mezzo, un uomo di 45 anni, accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti con mezzi da Rho, Inveruno, Milano e Novara. L'autostrada è stata chiusa al traffico nel tratto tra Marcallo-Mesero e Novara Est (direzione Torino).