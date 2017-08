Tornavano da una festa, famiglia travolta da un'auto. Grave il padre

Poco dopo la mezzanotte di giovedì 10 agosto un terribile incidente stradale si è verificato a Cassina de' Pecchi nella frazione di Sant'Agata Martesana, lungo la via XXV Aprile dove l'illuminazione è molto scarsa.

Una intera famiglia stava rientrando dallo spettacolo pirotecnico a cui poco prima aveva assistito quando improvvisamente un'auto in corsa li ha travolti. Il padre, 46 anni, è stato urtato dal parabrezza ed è stato sbalzato per terra: si trova in gravi condizioni ricoverato al San Gerardo di Monza. La moglie, 43 anni, e le due figlie di 8 e 10 anni non hanno per fortuna subito gravi conseguenze. I carabinieri della stazione di Pioltello stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.