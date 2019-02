Incidente in viale Scarampo: auto si ribalta. Il video

Un pauroso ribaltamento è avvenuto intorno alle 17, a Milano, area cavalcavia del Ghisallo, viale Scarampo in direzione di Milano centro.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, un'ambulanza e un'automedica.

Per cause da accertare, un giovane di 27 anni si è ribaltato perdendo il controllo della propria utilitaria.

Le sue condizioni non sono gravi; è stato estratto dai vigili del fuoco e non è in pericolo di vita.

Video Domenico Argentiero/MilanoToday