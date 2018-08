Incidente mortale in via Comasina, anziano travolto da uno scooter

Stava attraversando la strada, uno scooter l'ha centrato in pieno e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione, è questa la dinamica dell'incidente mortale che si è verificato intorno alle 7.15 di sabato 11 agosto in via Comasina, zona Nord della città, nei pressi della stazione metropolitana M3. Le condizioni del 76enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Meno gravi, invece, le condizioni dello scooterista, un ragazzo di 29 anni, che è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano.

Immagini di B&V Photographers