Incidente in piazzale Piola: auto si schianta e si ribalta: ferito un 34enne | Video

Nella tarda mattinata di giovedì 13 aprile un uomo di 34 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in piazzale Piola a Milano. La sua automobile – una Dacia Sandero – si è ribaltata intorno alle 11.56, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: il 34enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.