Pioltello, Rfi: "Ha ceduto una rotaia". Completati i soccorsi, molti in codice rosso

Terminata la fase del primo soccorso con 3 vittime e diversi feriti in codice rosso, le attenzioni si concentrano sulle cause del deragliamento. Come confermato dal Direttore di Produzione Rfi Lombardia Vincenzo Macello, a 2,3 km dal punto del deragliamento si sarebbe verificato un cedimento di una delle due rotaie. Questo è un elemento oggettivo su cui si sta lavorando, da capire però se quel cedimento possa essere realmente la causa, o perlomeno la sola causa.

L'intervento dei mezzi di soccorso è stato tempestivo, le immagini dei vigili del fuoco mostrano i momenti più concitati all'interno delle carrozze accartocciate: "Appena arrivati abbiamo trovato un vagone completamente fuori dalla sede dei binari e ci siamo subito concentrati lì", ha detto Gaetano Vallefuoco, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, che ha continuato: "Adesso stiamo operando in supporto all'autorità giudiziaria e insieme alle forze dell'ordine stiamo eseguendo tutti i rilievi del caso".