Rapina e schianto davanti al Monumentale: la vittima si ribalta in auto, ladro ferito | Video

Tentata rapina e incidente sabato sera in piazzale del cimitero Monumentale a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto due ragazzi in scooter e una ragazzina di diciannove anni a bordo di una “macchinina” del car sharing Share’nGo.

Stando alle prime informazioni raccolte, i due uomini in motorino - un ventiseienne e un secondo uomo al momento in fuga - avrebbero cercato di rapinare la ragazza mentre si trovava a bordo dell’auto a noleggio. La giovane, però, avrebbe premuto il piede sull’acceleratore facendo schiantare i due malviventi prima di finire contro un marciapiede e ribaltarsi, restando intrappolata nella vettura.

La diciannovenne, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata medicata sul posto e poi ricoverata in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano: ha riportato diverse contusioni ed è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Anche il ventiseienne che viaggiava come passeggero sullo scooter è rimasto sull’asfalto: portato in codice giallo al Niguarda - il suo stato di salute non desta particolari preoccupazioni - è ora piantonato dagli agenti della polizia locale.

Il suo complice, che era alla guida del motorino, è invece riuscito a fuggire, anche se in strada ha lasciato la targa dello scooter: i “ghisa” sono sulle sue tracce e sono al lavoro per identificarlo e trovarlo.