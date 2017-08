Incidente a Trucazzano, auto nel canale: un morto e tre dispersi, tra loro un bimbo | Video

Video © B&V Photographers/MilanoToday

Dramma domenica sera a Trucazzano, sulla strada Provinciale Rivoltana. Verso le 20.30, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 307 con a bordo quattro persone - due uomini, una donna e un bimbo di sette anni - ha sfondato il guardrail all’imbocco di un cavalcavia ed è precipitata nelle acque del canale Muzza.

La macchina, con gli occupanti ancora all’interno, è stata “ripescata” soltanto un chilometro e mezzo più in là dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa quattro ore prima di individuare il veicolo.

Proprio a bordo della Peugeot, i pompieri hanno trovato una delle vittime, il conducente: si tratta di un uomo di trentasette anni, ecuadoregno, residente a Pioltello. Ancora ufficialmente disperse, invece, le altre tre persone a bordo: una donna di quarantadue anni, un uomo di quarantasette e un bimbo di sette.

Le ricerche dei pompieri, interrotte verso l’una per il buio, sono riprese all’alba. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri di Cassano d’Adda.