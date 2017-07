Incidente in tangenziale Ovest, maxi schianto tra sette auto: nove feriti, traffico in tilt | Video

Maxi incidente sabato pomeriggio in tangenziale Ovest a Milano. Verso le 17, per cause ancora in corso di accertamento, sette auto che viaggiavano in direzione sud si sono schiantate tra loro proprio all’altezza dell’ingresso dell’area di servizio Assago Ovest.

Nove i feriti: per due di loro, i più gravi, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le loro condizioni comunque non destano preoccupazione.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico. La tangenziale ovest è praticamente bloccata da Settimo Milanese fino all’allacciamento per l’autostrada A7 Milano-Genova, con code che raggiungono i dieci chilometri. Rallentamenti anche nel senso opposto di marcia a causa di curiosi.

In tangenziale sono presenti gli agenti della Polstrada, che stanno deviando le auto che procedono in direzione Sud all’interno dell’area di servizio.