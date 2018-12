Incidente sulla tangenziale Est, muore un uomo nell'auto in fiamme. Il video dei soccorsi

La tragedia è avvenuta tra la strada provinciale 41 e l'uscita di Vimercate Sud, in direzione di Lecco: per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di contenimento. Dopo l'impatto, la vettura ha preso fuoco e l'uomo ha perso la vita tra le fiamme. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono subito intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno chiuso al traffico quel tratto di tangenziale.