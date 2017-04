Nella mattinata di venerdì 21 aprile un camion cisterna si è ribaltato sull'A52 Tangenziale Nord di Milano nel tratto tra Baranzate e il raccordo della A8 per Milano Fiera riversando in strada il proprio carico: benzina. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico.