Incidente contro barriera dello svincolo: tre feriti

Tre persone sono state estratte dai vigili del fuoco da un'auto dopo un incidente stradale e soccorse dai mezzi del 118 sabato pomeriggio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la Valassina, in direzione Milano, a trecento metri dal bivio per Muggiò. Il sinistro ha coinvolto una sola vettura che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro la cuspide dello svincolo che da Lissone conduce verso viale Elvezia, all'altezza di Muggiò.

Dopo l'impatto l'auto si è ribaltata. La vettura viaggiava in direzione Milano, con a bordo tre persone: un uomo di 56 anni, una donna di 54 e una ragazza di 29. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco di Lissone intervenuti sul posto e soccorsi da tre ambulanze e un'automedica del 118 in codice verde e giallo (video Bennati/MilanoToday).