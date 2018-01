Grave incidente tra via Cosenz e via Durando, in Bovisa: 5 feriti e un morto di 18 anni. Video

E' ancora da comprendere la dinamica, senz'altro brutale. Uno schianto all'incrocio tra via Enrico Cosenz e via Giovanni Durando, nel quartiere Bovisa, a due passi dal Politecnico di Milano. E' violentissimo. E il boato, nel silenzio dell'alba di sabato, risveglia gli abitanti della zona. Dopo l'incidente, le auto hanno fatto carambola contro altre vetture parcheggiate lungo la strada. E' evidente fin da subito che è molto grave. Un ragazzo di appena 18 anni è morto sul colpo, e i suoi amici sono feriti in condizioni serie (leggi la notizia).