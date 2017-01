Ha perso il controllo della sua vettura, una Mini, ed è finito contro le auto parcheggiate. E' successo in via Lomazzo a Milano, dopo mezzanotte di sabato 14 gennaio. L'uomo, un 49enne, è stato poi portato in ospedale al Fatebenefratelli in gravi condizioni dai sanitari del 118, intervenuti con la polizia locale ed i vigili del fuoco che l'hanno estratto dalla Mini.

Molte le auto distrutte ai bordi della strada.