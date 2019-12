Milano, filobus passa col rosso e centra camion Amsa, muore una donna: il video della tragedia

Il filobus che attraversa l'incrocio con il semaforo rosso, poi lo schianto con il mezzo Amsa. Tutto in pochi attimi. Tutto ripreso dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio. È l'incidente di viale Bezzi a Milano avvenuto nella mattinata di sabato 7 dicembre in cui sono rimaste ferite 18 persone, una delle quali deceduta nelle scorse ore.

"Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica — si legge in una nota diramata dall'azienda di trasporti —. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti". Nella stessa nota l'aziend di Foro Bonaparte ha espresso vicinanza alla famiglia della donna deceduta.

L'incidente

L'incidente era avvenuto intorno alle 8.10 all'angolo con via Marostica. L'impatto tra i due mezzi è stato frontale laterale e, come si evince dalle immagini, il filobus stava procedendo in direzione di via Sardegna mentre il camion Amsa stava attraversando l'incrocio da via Marostica verso Vi dei Gracchi. L'impatto è stato violento tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale finendo, in contromano, sull'altra carreggiata.

I soccorsi

La centrale operativa del 118 aveva dichiarato la maxi emergenza: 18 le persone ferite. La più grave, una donna di 49 anni — passeggera del filobus sbalzata sull'asfalto a causa del violentissimo impatto — era stata stata trasportata in coma al pronto soccorso. Meno gravi, invece, le condizioni dei dipendenti Amsa: due uomini di 23 e 29 anni, accompagnati in codice giallo al pronto soccorso. Nove altri passeggeri, invece, hanno riportato traumi al torace, alle spalle e agli arti inferiori e sono stati tutti accompagnati in codice giallo e verde nei pronto soccorso della città.