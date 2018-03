Due camion incidentati e litri e litri di acido solforico versati sull'asfalto dell'Autostrada A4, nel tratto Rho - Barriera di Milano 'Ghisolfa'. Attimi concitati, quelli vissuti mercoledì mattina, sulla superstrada che collega Torino e Venezia, in direzione Milano. Attorno alle 9, per cause ancora da accertare due tir si sono tamponati. Dopo l'urto, un'autocisterna che trasportava acido solforico ha perso parte del suo carico.