Città Metropolitana, il vicesindaco: "Il Governo ci dica se questo ente esiste oppure no"

Si sono svolti presso Palazzo Isimbardi gli Stati Generali della Città Metropolitana di Milano. Presenti sindaco e vicesindaco, i primi cittadini di diversi comuni dell’hinterland e alcuni dei parlamentari eletti nella circoscrizione.

Al centro del confronto la ricerca di soluzioni per i problemi attuali che attanagliano l’ente, ad iniziare da quelli di bilancio. La riforma Delrio è rimasta monca, le ex Province di fatto si ritrovano con le stesse competenze ma non hanno i soldi per portare avanti i loro programmi.

La situazione è difficile per molte Città Metrpolitane, su tutte proprio Milano che con estrema difficoltà è riuscita a chiudere il bilancio mettendo a rischio anche i contratti dei precari. Servono risposte chiare e in tempi brevi.