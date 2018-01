Flash mob in piazza Duomo, protestano gli insegnanti diplomati esclusi dalle graduatorie

Tanti maestri e maestre diplomati magistrali con genitori e bambini insieme ad altri insegnanti di ogni ordine e grado, di ruolo e precari, si sono ritrovati in via dei Mercanti a Milano per “costruire” la vera buona scuola.

"Una scuola che assuma i suoi insegnanti e non li sfrutti con decenni di precarietà licenziandoli quando fa comodo" - hanno detto - una scuola che garantisca la continuità didattica, dove i docenti possano lavorare fianco a fianco serenamente senza gareggiare per prendere buoni di merito. Una scuola dove si insegni davvero e dove non si mandino i ragazzi a farsi sfruttare dalle aziende, una scuola dove il preside faccia il preside e non il dirigente d’azienda che si “sceglie la squadra” e può multare gli insegnanti".

Il flash mob di domenica 21 gennaio segue la più corposa protesta di venerdì 19 quando un lungo corteo partito da piazza San Babila è giunto sotto la Prefettura per chiedere alla politica un rapido e immediato intervento.

Lo scorso dicembre, contraddicendo numerose sentenze, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 non potranno essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento, quella che consente poi l’accesso al ruolo, ma soltanto nelle graduatorie di istituto, quelle utilizzate per le supplenze annuali e temporanee.