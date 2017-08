Follia a Milano: viaggia per chilometri “attaccato” al furgone | Video

Un equivoco, la voglia di fare giustizia, un “inseguimento” folle - che più folle non si può - e infine il chiarimento.

Scene dell’assurdo lo scorso mercoledì per le strade di Milano, diventate teatro di una sorta di inseguimento da film che ha visto protagonisti un giovane immigrato e un ignaro operaio.

Tutto è iniziato quando il ragazzo ha assistito al furto di un furgoncino bianco nell’area di servizio di Muggiano, in tangenziale Ovest, e ha deciso di mettersi alla caccia dei ladri. Arrivato allo Stadera, l’inseguitore ha riconosciuto il mezzo rubato - o almeno credeva di averlo fatto - e lo ha bloccato mettendosi davanti con la propria auto.

Il conducente del furgoncino, però, non ha arrestato la propria corsa e il giovane ha così deciso di “tuffarsi” sul cofano e farsi un bel po’ di strada “attaccato” al mezzo, riuscendo miracolosamente a mantenere l’equilibrio.

A mettere fine alla follia, in via Montegani, ci ha pensato una Volante della polizia, che ha interrotto l’inseguimento e chiarito l’equivoco: quel furgone non era mai stato rubato - era soltanto simile all’altro mezzo - e il ragazzo alla guida stava semplicemente andando a lavoro.

Le immagini sono state girate da un ragazzo che, incredulo, ha assistito alla scena e ha poi caricato il filmato in Rete.