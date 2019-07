"I negri devono bruciare vivi": ragazza insultata in centro per il colore della pelle

Insultata per strada in pieno centro perché nonostante sia italiana ha la pelle scura. È accaduto a Milano, in via Vittor Pisani, dove Rukaia, una giovane volontaria di 24 anni che raccoglieva fondi per una onlus, è stata verbalmente aggredita da un cittadino milanese che per giustificarsi ha dichiarato di essere "leghista e salviniano". L'episodio è stato filmato da alcuni amici della ragazza presenti sul posto, che hanno segnalato il filmato a Milano Today.

"Queste cose non dovrebbero accadere, lo denuncerò sicuramente - spiega Rukaia - Le sento sin da quando sono bambina, ma quando si esagera allora anche io perdo la pazienza. Si vedeva che era una persona che mascherandosi dietro un orientamento politico voleva sfogarsi insultando qualcuno. Si deve vergognare, è una persona che non sta bene. Nessuno si deve permettere di giudicare una persona dal colore della pelle".