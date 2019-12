Inter-Genoa 4-0, video sintesi e gol: nerazzurri di nuovo primi

Tutto facile per l'Inter che si sbarazza del Genoa con un secco 4-0 e si regala un Natale da prima in classifica a braccetto con la Juve.

Ad aprire le marcature è Lukaku, che di testa - su cross di Candreva - buca Radu. Passano pochi secondi e Gagliardini timbra il 2-0 con un tiro da dentro l'area dopo l'assist di Lukaku. Il 3-0 lo firma invece Sebastiano Esposito, 17 anni e alla prima da titolare in serie A. L'attaccante belga gli lascia il pallone per calciare il rigore guadagnato da Gagliardini e la giovane stella nerazzurra trasforma in gol e si fa il più bel regalo di Natale. La parola fine la scrive di nuovo Lukaku con un potente tiro di sinistro all'incrocio.