Inter-Milan: le coreografie delle curve per il derby, tra Visconti e "zabetta". Video

Sfida sul prato verde e sfida sugli spalti per il derby Inter-Milan a suon di coreografie e sfottò.

La gara tra le curve la inaugura la Sud rossonera che, approfittando delle luci spente per la lettura delle formazioni - momento tipico in casa Inter - accende delle "torce" al secondo anello a formare la scritta "Inter mer...".

Poi tocca alla Nord che su tutti e tre gli anelli risponde alla coreografia d'andata dei rivali, che aveva come oggetto Sant'Ambrogio. Gli ultras nerazzurri espongono il motto dei Visconti "Vipereos mores non violabo" e un Diavolo senza corna in fuga da Sant'Ambrogio, altra citazione storica. Ad aprire la scenografia lo striscione: "Nella tua blasfema versione della leggenda qualcosa non torna - riferito proprio all'andata -. La storia di Milano insegna, Sant'Ambrogio sconfisse il diavolo che nella colonna perse le corna"

La Sud risponde invece con un milanesissimo "Interista zabetta" accompagnato da immagini che ritraggono i cugini come pettegole.