L'Inter dice no al razzismo, ecco i bimbi con la maglia nerazzurra: "Questo è il nostro mondo"

L'Inter scende in campo contro il razzismo. Mercoledì mattina, infatti, il club nerazzurro ha pubblicato un video per raccontare il proprio progetto "Inter campus", che da ormai venti anni porta avanti interventi sociali in ventinove paesi del mondo utilizzando il calcio per ridare a tutti i bimbi dei Pesi più difficili "il diritto al gioco".

Nelle immagini si vedono piccoli calciatori dalle nazioni più diverse con addosso, naturalmente, la maglia dell'Inter. Chiarissimo anche il commento al video, che riprende quel "fratelli del mondo" coniato al momento della fondazione del club.

"Per noi esistono due colori, il nero e l’azzurro. Questo è il nostro mondo, sempre NO al razzismo. #BrothersOfTheWorld", ha postato l'Inter.

Il video è poi stato rilanciato proprio dalla pagina dell'Inter campus, che ha ribadito il concetto: "«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.» Art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. #NoToRacism #BrothersOfTheWorld #InterCampus".