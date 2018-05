Ecco di cosa si occuperanno i tre poliziotti cinesi in pattugliamento con i carabinieri

"Aiutiamo i nostri connazionali che hanno difficoltà con la lingua", così uno dei poliziotti cinesi in servizio presso le aree del centro di Milano nel pattugliamento congiunto con i carabinieri. L'operazione si rinnova ed è favorito dai rapporti di amicizia tra i due paesi, così come ha sottolineato il Prefetto Luciana Lamorgese.

Durante lo svolgimento del servizio i poliziotti cinesi vestiranno l'uniforme e saranno impiegati in servizio di pattuglia appiedata unitamente a due militari della compagnia Milano Duomo, nei seguenti luoghi di maggior attrazione turistica: piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II e via Dante; Quadrilatero della Moda e via Manzoni; Castello Sforzesco; via della Moscova, largo la Foppa, quartiere Brera, corso Buenos Aires.