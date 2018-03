Hanno sfilato in migliaia per le vie di Milano ricordando l'8 marzo, ricordando la Festa della Donna, ricordando come ancora oggi le disparità siano presenti, e in molti settori.

Hanno sfilato uomini e donne insieme perché la battaglia per la parità di genere deve essere una battaglia comune. In questo video abbiamo raccolto le voci dei protagonisti.