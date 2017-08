Decine di intossicati da monossido di carbonio, evacuato hotel in via Filzi

Un probabile malfunzionamento all'impianto di condizionamento avrebbe causato decine di intossicazioni da monossido di carbonio agli ospiti di un albergo in via Filzi. Secondo le prime informazioni, nello stabile, l'hotel Marconi (zona Porta Nuova - Centrale), sono presenti 142 persone, che i sanitari hanno valutato caso per caso. L'albergo è stato completamente evacuato e sono state aperte tutte le finestre. Sul posto, oltre al 118 intervenuto con ambulanze e automediche, anche polizia, polizia locale e vigili del fuoco (nucleo Nbcr, Nucleare biologico chimico e radiologico. A sentirsi male per prima una bambina di 10 anni che ha avvertito un forte giramento di testa. E' stata prontamente trasportata al Niguarda, coinvolti altri ragazzi (video Daniele Bennati/MilanoToday).