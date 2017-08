Estate milanese, balli e intrattenimenti in piazza del Cannone fino al 6 settembre

Balli, intrattenimento, giochi e compagnia ogni giorno dalle 15 alle 23 in piazza del Cannone per tutti, e con particolare attenzione agli anziani che passeranno le prossime settimane a Milano. Gli assessori allo Sport e Tempo libero, Roberto Guaineri e alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino hanno inaugurato le attività dell’estate milanese dando il via alle danze sulla storica e amatissima pista (450 metri quadrati, con tensostruttura e palco per i musicisti) allestita all’interno del Parco Sempione.

Le attività quest’anno andranno avanti sino al 6 settembre. Intanto sul fronte dell’assistenza agli anziani più fragili e alle persone con disabilità continua l’attività degli operatori e dei volontari per tutto il mese di agosto. Il numero verde gratuito 800.777.888 è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19.

A questo numero si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti a tutti gli anziani che non sono già seguiti dal Comune ma che durante l’estate, complice il diradarsi della rete di vicinato e familiare, potrebbero trovarsi in difficoltà perché da soli e non del tutto autosufficienti.