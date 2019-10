Milano, al via la mostra 'Io, Robotto': il mondo di Mazinga e Goldrake spiegato da Amazon Alexa

I robot più celebri della storia spiegati dalla voce di Amazon Alexa. È "Io, Robotto", la mostra inaugurata martedì 1 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano e in programma fino al 19 gennaio 2020. All'interno oltre 100 automi completamente funzionanti: da Goldrake e Mazinga fino ai droidi di Star Wars, passando per i personaggi Disney e Pixar.

"Non chiamateli modellini - spiega il curatore Massimo Triulzi - Sono tutti robot funzionanti, ciascuno progettato per fare qualcosa. L'idea è nata nel 2016, quando il comune di Rovereto (BS) mi commissionò l'esposizione. Tre anni dopo sono riuscito a portarla qui a Milano, ma con una sostanziale differenza: la partnership con Amazon. Prima di allestirla, infatti, ho pensato che sarebbe stato l'ideale avere una mostra che spazia dai robot all'intelligenza artificiale commentata proprio da una AI come quella della multinazionale americana".

Per info, prezzi e orari: www.iorobotto.com/