Sorpresa a Malpensa: Adam Sandler e Jennifer Aniston girano un film. Video

Non sono mancati stupore e sorpresa, venerdì 3 agosto, a Malpensa, quando i tanti viaggiatori che passano in queste giornate di esodo per lo scalo meneghino hanno notato due star hollywoodiane all'esterno dell'aeroporto: Jennifer Aniston e Adam Sandler. Nella scenografia, anche un pullman scassato trasportato 'ad hoc' dall'autostrada A1 nelle scorse ore.

I due, infatti, stanno girando in questi giorni in Italia alcune scene di una pellicola prodotta da Netflix intitolata "Murder Mystery". La storia vede Sandler interpretare un poliziotto newyorkese che, dopo infinite promesse, porta la moglie (Aniston) in un lungo viaggio per l'Europa. Dopo un incontro fortuito in aereo, finiranno "imbucati" a una riunione di famiglia sul mega yacht di un anziano miliardario, che verrà assassinato. Da qui l'inizio delle (s)fortunate avventure.

Gran parte del film si svolge in Italia; tra le location, anche il lago di Como e Santa Margherita Ligure. "Mi piace molto l'Italia. Sono stato qui un anno fa e mi è piaciuto così tanto che ho anche portato i bambini. Ottimo cibo, bellissima gente, l'ideale per passare il tempo con la propria famiglia", ha detto ai giornalisti italiani l'interprete americano 52enne.

Video Adriana Corallo/Instagram