Milano, 'Jova beach party' a Linate: le misure messe in campo dal Comune per sabato 21 settembre

Comune di Milano in prima linea per il 'Jova beach party' di sabato 21 settembre all'aeroporto di Linate. L'amministrazione cittadina ha presentato venerdì le linee guida per la circolazione e la sicurezza del mega concerto che chiuderà il tour estivo del cantante, con blocchi del traffico in viale Forlanini e Mecenate, e mezzi pubblici potenziati.

"Chiediamo anzitutto sia al pubblico sia al resto della cittadinanza di munirsi di molta pazienza, perché si tratta pur sempre di una festa - l'appello del vicesindaco Anna Scavuzzo - Abbiamo previsto corsie preferenziali per tutte le persone che arriveranno sul sito del concerto a piedi dai parcheggi limitrofi allo scalo aeroportuale, oltre a blocchi del traffico auto nelle arterie che portano a Linate e potenziamento dei mezzi pubblici, che resteranno aperti fino alle 2 per consentire un deflusso senza incidenti".