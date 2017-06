Spray al peperoncino tra il pubblico, panico al concerto di Justin Bieber: folla in fuga, 2 ferite

Attimi di panico domenica sera nel parco di Monza, teatro del festival di musica “Idays”.

Durante l’esibizione di Justin Bieber, sembrerebbe per dello spray al peperoncino spruzzato da qualcuno, al lato sinistro del palco alcuni ragazzi e ragazze hanno iniziato a scappare, scavalcando le transenne per allontanarsi.

Nel fuggi fuggi, due giovani si sono lievemente ferite, cadendo a terra. Soccorse dai carabinieri e dal personale del 118, le due sono state medicate e portate via in barella.

Una ragazza si è procurata una leggera distorsione alla caviglia ed è stata medicata sul posto, mentre la seconda è stata portata all'ospedale San Gerardo, dove è stata dimessa con prognosi di un giorno per un lieve schiacciamento al torace.

Panico al concerto di Justin Bieber: folla in fuga nel parco | Foto

Il piano di sicurezza ha tutto sommato funzionato bene e security e carabinieri sono subito intervenuti rassicurando i presenti ed evitando che il panico si diffondesse, proprio come era accaduto a Torino, dove una ragazza era morta e altre centinaia di persone erano rimaste ferite per il caos scatenato da un finto allarme bomba in piazza durante la finale di Champions.

Il concerto di Monza, infatti, non è stato sospeso e Bieber ha potuto terminare la sua esibizione. A quel punto, la folla ha lasciato ordinatamente il parco e non si sono più registrati problemi.

Le forze dell'ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per comprendere con certezza cosa abbia scatenato il panico e - nel caso in cui si sia effettivamente trattato di spray al peperoncino - identificare chi l'ha spruzzato.