Juve-Milan 2-1: decide Dybala su rigore | Video

Finisce 2-1 Juventus-Milan.

Ad aprire la gara, al 30’, è Benatia, abilissimo a smarcarsi sul filo del fuorigioco, a controllare di petto un’imbeccata di Dani Alves in area e a fulminare Donnarumma con un destro potente per il vantaggio Juve, che all'8 aveva reclamato - giustamente - un rigore per un fallo in area di Zapata su Dybala.

Al 43’, però, al primo vero tipo in porta, il Milan pareggia. A rimettere la partita sul segno X ci pensa Carlos Bacca, che sfrutta un ottimo assist di Deulofeu e batte Buffon con un tocco di esterno. L’attaccante colombiano, però, al momento della partenza è lievemente in fuorigioco.

L’inizio di secondo tempo della Juventus è furente: Khedira prima - super Donnarumma a tu per tu col tedesco -, Pjaca dopo - due volte - e Pjanic - fermato dalla traversa - sfiorano il vantaggio quattro volte in venti minuti.

Al 27’ è ancora super Donnaruma che in due secondi respinge un tiro di Khedira e una splendida rovesciata di Higuain. Al 31’, invece, è il momento del Milan, con Deulofeu che per un soffio non arriva su un folle retropassaggio del numero 6 della Juve, facendo venire i brividi a Buffon.

Il Milan continua a provarci in contropiede, la Juve sbatte sempre sul muro del Diavolo, che già nel recupero resta in 10 per l'espulsione di Sosa.

Quando sembra finita - dopo una semirovesciata del solito Higuain fuori di pochissimo e un miracolo di Donnarumma, ancora sull'argentino -, al minuto 51' del secondo tempo ecco il rigore concesso dall'arbitro Massa per un presunto fallo di mano di De Sciglio - vicinissimo alla palla - su cross di

Lichtsteiner.

Dopo un minuto di proteste Dybala non sbaglia ed è 2-1 Juve.