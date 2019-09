Milano, blitz alle case bianche di viale Fulvio Testi: trovati kalashnikov e 24 Kg di droga

Kalashnikov, pistole e 24 Kg di droga. È il 'bottino' del blitz effettuato dai Carabinieri di Milano il 4 settembre scorso alle 'case bianche' di viale Fulvio Testi, considerate il regno delle famiglie criminali di origine rom Braidic e Hudorovic.

La perquisizione dei militari dell'Arma è scattata dopo le segnalazioni di alcuni residenti insospettiti da strani movimenti nei garage della palazzina, dove i Carabinieri hanno rinvenuto l'arsenale e gli stupefacenti. Solo qualche mese fa un componente della famiglia Braidic era stato arrestato per aver sparato per aver sparato dei colpi di pistola in corso Como.